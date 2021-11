Pfarreirat und Kirchenvorstand in Kamp-Lintfort : Gemeinde St. Josef wählt neue Gremien

Pfarreirat und Kirchenvorstand in Kamp-Lintfort

Wolfgang Otte und Hiltrud Heinecke erläutern die Bedeutung der Pfarreiwahl in der Kirchengemeinde St. Josef. Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Am 6. und 7. November findet in St. Josef die Wahl zum Pfarreirat und zum Kirchenvorstand statt. Die beiden Gremien werden gleichzeitig bestimmt.

In den Wochenbriefen hatte der Wahlausschuss der Pfarrgemeinde St. Josef seit dem Frühsommer 2021 aufgerufen, sich als Kandidatin oder Kandidat für die Wahlen zum Pfarreirat und zum Kirchenvorstand zu melden, die am 6. und 7. November stattfinden. „Leider hat sich niemand gemeldet“, erzählt Hiltrud Reinecke als Mitglied des Wahlausschusses. „Erst als wir persönlich angesprochen haben, haben sich Gemeindemitglieder gefunden. Zum Teil arbeiten sie schon in der Gemeinde mit.“