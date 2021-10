Bürgermeister schreibt Beschwerdebrief : Filmdreh löst Polizeieinsatz aus

Im Bereich des Busbahnhofes an der Kamperdickstraße soll sich der Vorfall ereignet haben. Die Dreharbeiten mit dem für seine rechtsextreme Gesinnung bekannten Kamp-Lintforter sorgten für eine aufgeheizte Stimmung Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kamp-Lintfort Dreharbeiten am Busbahnhof in Kamp-Lintfort haben am Dienstag für einen Polizeieinsatz und für Empörung in der Stadtverwaltung gesorgt. Bürgermeister Christoph Landscheidt schreibt Beschwerdebrief an den Sender 3sat.

Von Anja Katzke

Dienstag, 26. Oktober, 17.30 Uhr: Ein Kamerateam dreht im Bereich des Busbahnhofs in Kamp-Lintfort. Im Fokus steht ein für seine rechtsextreme Gesinnung bekannter Kamp-Lintforter. Er fährt mit dem Quad die Moerser- und Kamperdickstraße rauf und runter, gefolgt von einem weiteren Fahrzeug. Am Quad sind diverse Flaggen mit einschlägigen Symbolen befestigt. Die Dreharbeiten des Senders 3Sat ziehen etwa 100 bis 150 Passanten an, die Stimmung ist angespannt bis aufgeheizt. „Nazi raus“-Rufe werden skandiert. So beschreibt die Kreispolizei Wesel den Vorfall, der sich am Dienstag ereignet und in der Stadtverwaltung für Empörung gesorgt hat.

In einem Beschwerdebrief an den Sender 3Sat vom 27. Oktober, der unserer Zeitung vorliegt, kritisiert Bürgermeister Christoph Landscheidt das Vorgehen des Fernsehteams als „provokative Aktion“. Die Dreharbeiten auf öffentlicher Fläche seien weder beim Ordnungsamt der Stadt Kamp-Lintfort angekündigt noch die erforderliche Drehgenehmigung eingeholt worden, betont er und führt weiter aus: „Durch das verantwortungslose Verhalten Ihres Fernsehteams wurde in der Innenstadt während der Dreharbeiten eine sehr gefährliche Situation für die öffentliche Sicherheit und Ordnung hervorgerufen, die nur durch das Einschreiten der Polizei verhindert werden konnte.“

Bei der Gruppe von Passanten habe es sich um Menschen mit Migrationshintergrund gehandelt, die, so Landscheidt, aktiv in das Geschehen involviert gewesen sei. „Das Fernsehteam hat billigend in Kauf genommen, dass durch diese provokative Aktion gefährliche Situationen für Beteiligte und Unbeteiligte durch Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit entstehen können. Die Gefährdung der Allgemeinheit stellt einen Verstoß gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz dar. Ich widerspreche ausdrücklich der Verwendung und Veröffentlichung des auf diese Weise erlangten Filmmaterials“, schreibt der Bürgermeister und kündigt an, sich die Ahndung der angesprochenen Ordnungswidrigkeiten und die Einleitung weiterer rechtlicher Schritte vorzubehalten. Wie die Kreispolizei Wesel berichtete, hätten Zeugen den Vorfall gegen 17.30 Uhr gemeldet. Die Beamten hätten vor Ort dem Kamp-Lintforter Quadfahrer einen Platzverweis ausgesprochen, dem er auch nachgekommen sei. Bei der weiteren Aufnahme der Personalien habe das Filmteam dann erklärt, dass es bei den Dreharbeiten um eine Konfrontation zwischen Personen, die rechtes Gedankengut vertreten, und Bürgern der Stadt gehen solle, teilte die Pressestelle der Kreispolizei auf Anfrage mit. Nach dem Platzverweis des Kamp-Lintforters habe sich die Situation nach und nach beruhigt. Zwischenzeitlich war auch der Staatsschutz in Duisburg in die Ermittlungen involviert. „Der Staatsschutz wird immer bei politisch motivierter Kriminalität einbezogen“, teilte eine Sprecherin der Polizei in Duisburg mit.

Die Untersuchung des Falls durch die Duisburger Beamten habe ergeben, dass die verwendeten Flaggen und Symbole am Quad des Kamp-Lintforters grundsätzlich nicht verboten seien. Wie Christoph Landscheidt berichtete, habe er auf seine Beschwerde hin einen Anruf von 3Sat erhalten: „Es hieß, dass man den Vorfall erst nehme, aber zunächst aufklären wolle und den Beitrag vorerst nicht senden werde. Ich finde, dass man das Verhalten des Filmteams thematisieren muss.“

Die Pressestelle des ZDF erklärte zu dem Vorfall: „Derzeit befindet sich die Regisseurin Mo Asumang im Dreh für ein neues 3Sat-Reportageformat, das voraussichtlich 2022 gesendet werden soll.“ Die Filmemacherin und Moderatorin sei für ihr Engagement gegen Rassismus bekannt und im vergangenen Jahr mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Ziel der aktuellen Reportagereihe sei es, mit Menschen, die in verschiedensten Bereichen der Gesellschaft radikale Gesinnungen vertreten, ins Gespräch zu kommen und sie mit ihren Ansichten zu konfrontieren.