Neuer Lebensmittelmark in Kamp-Lintfort : Rewe-Markt eröffnet am 16. November

Der neue Lebensmittelmarkt in der Altsiedlung besticht durch seine besondere Architektur aus Glas und Holz. Innen erwartet die Kunden eine Frischetheke mit 25 Metern Länge. Sascha Meyer ist der Marktbetreiber.

„Einen Lebensmittelmarkt mit so viel Glas kenne ich in Deutschland nicht“, sagt Peter Gumprich, der bei Rewe Dortmund für die Expansion zuständig ist. „Nur in Österreich gibt es einige Märkte mit so viel Glas, zum Beispiel den MPreis in St. Anton am Arlberg in Tirol.“ Schmunzelnd fügt er hinzu: „Er hat aber nicht drei runde Ecken.“