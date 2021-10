Soziales in Kamp-Lintfort : Eine Quartiersentwicklung für alle

Kamp-Lintfort Mit einem aktualisierten Konzept geht die Quartiersentwicklung Innenstadt weiter. Eingebunden sind Caritas-Verband, Stadt und Kirchengemeinde St. Josef.

„Wir stehen mit Personen und Familien in Kontakt, die unter dem Radar laufen. Sie gehen nicht in Cafés oder Vereine, nutzen nicht bestehenden Angebote.“ So beschreibt Klaus Roosen die Personengruppe, die die Quartiersentwicklung vor allem im Blick hat. Am Freitag stellte der Caritasverband Moers-Xanten und die Stadt in einem Gespräch die zweite Phase der Quartiersentwicklung Innenstadt vor, an der dieses Mal auch die Kirchengemeinde St. Josef beteiligt ist. Das neue Projekt schließt an die erste Phase der Quartiersentwicklung an, die sich über gut vier Jahre von Oktober 2015 bis Dezember 2019 erstreckte. Sie hatte Senioren im Blick. Ziel war es, für sie Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu schaffen.