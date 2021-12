Spendenaktion in Kamp-Lintfort : DKMS-Typisierungskampagne vor dem Saunapark

Typisierungsaktionen laufen in Corona-Zeiten anders ab. Das Registrierungsset wird per Post zugeschickt. Foto: Jürgen Laaser Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Kamp-Lintfort Das Team des Testzentrums startet dort von Montag, 27. Dezember, eine Aktion für die Deutsche Knochenmarkspende (DKMS) mit Sitz in Tübingen.

Wurde vor der Corona-Pandemie bei solchen Aktionen noch direkt vor Ort ein Wangenabstrich gemacht, um Stammzellenspender zu ermitteln, so hat sich das Verfahren in Pandemiezeiten grundlegend geändert. Aufgenommen werden am Testzentrum in Kamperbruch lediglich Name und Adresse, damit ein Registrierungsset per Post zugeschickt werden kann. Begleitet wird das Zentrum während dieser Aktion ehrenamtlich von der Feuerwehr sowie den Restaurants Villa Vigna und Haus Bieger, die sich um das leibliche Wohl kümmern.