Bergbau-Geschichte in Kamp-Lintfort : Im alten Pumpenhaus wird Kamp-Lintforts Geschichte erzählt

Mit der Landesgartenschau hat das Informationszentrum Stadt und Bergbau, das im umgebauten, denkmalgeschützten Pumpenhaus Platz findet, eröffnet. Die Ausstellung vermittelt Kamp-Lintforts Meilensteine „Kloster, Kohle und Campus“ auf schön gestalteten Schautafeln, mit multimedialen Informationen sowie Objekten. Leiterin ist Susanne Rous.

Die Wände sind schwarz gestrichen, so schwarz wie die Kohle, die mehr als 100 Jahre lang hier gefördert wurde. Fotografien zeigen die Gesichter der Kumpel, die auf der Zeche Friedrich-Heinrich, später Bergwerk West gearbeitet haben. Ihre Geschichten über den Alltag der Bergarbeiterfamilien und die Arbeit unter Tage werden an Audio-Stationen hörbar und lebendig. Mit der Eröffnung der Landesgartenschau am 5. Mai hat auch das Informationszentrum Stadt und Bergbau im denkmalgeschützten ehemaligen Pumpenhaus seine Pforten geöffnet und erzählt auf rund 140 Quadratmetern die Geschichte Kamp-Lintforts. Das Informationszentrum liegt noch ein wenig versteckt zwischen Lehrstollen und Schirrhof-Baustelle an einer der Wegeachsen im Zechenpark. Das soll sich bald ändern: „Die Wegweiser sind in Auftrag gegeben“, berichtet Kulturdezernent Christoph Müllmann am Dienstag.