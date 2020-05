Landesgartenschau in Kamp-Lintfort : Laga: Ohne Eröffnungsfeier, aber in entspannter Atmosphäre

Die Landesgartenschau hat mit einem etwas anderen Ablauf begonnen. Dieser ist der aktuellen Corona-Erlasslage geschuldet. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Die Eröffnungsveranstaltung der Landesgartenschau am 15. Mai ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Für die erste Öffnungswoche zieht Geschäftsführer Heinrich Sperling dennoch ein positives Fazit. Die Atmosphäre sei entspannt.

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke

Zeit, die Früchte seiner Arbeit zu genießen, hat Heinrich Sperling nicht. „Viel zu selten. Die Organisation der Laga beansprucht uns sehr“, sagt der Geschäftsführer der Landesgartenschau. Bestellt von der Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege NRW führt er mit dem Kamp-Lintforter Beigeordneten Martin Notthoff die eigens gegründete Gesellschaft. Sperling ist der Experte für Gartenschauen, etwa 15 hat er in zweieinhalb Jahrzehnten betreut und realisiert – von Grevenbroich bis Bad Lippspringe. Die am 5. Mai gestartete Schau in Kamp-Lintfort barg für ihn die wohl schwierigste Erfahrung seiner beruflichen Laufbahn.

„Kurz vor dem Start einer Gartenschau wird es ja immer eng. Man wird erst auf dem letzten Drücker fertig. Aber auf etwas wie die Corona-Pandemie kann man sich nicht vorbereiten. Wir wussten alle nicht, wie es weitergehen sollte“, erzählt Sperling. Heute ist er froh, dass alle Verantwortlichen gemeinsam entschieden haben, trotz Corona mit aller Kraft auf eine Eröffnung hinzuarbeiten und den angepeilten Termin zu halten: „Wenn Sie ein Schiff anhalten, bringen Sie es nicht mehr so schnell zum Fahren“, betont der gelernte Gärtner und studierte Diplomingenieur für Garten- und Landschaftsplanung.

Info Klanghelden sagen Laga-Kulturprogramm ab Verschiebung Da Großveranstaltungen bis zum 31. August nicht erlaubt sind, haben „Klanghelden“ das Kulturprogramm auf der Landes-Gartenschau abgesagt. Einige Veranstaltungen wurden ins nächste Jahr und auf andere Orte verschoben: Bernd Stelter: 23. März 2021, 20 Uhr, Enni-Eventhalle Moers; Mrs Greenbird: 21. August 2021, 18 Uhr Amphitheater Birten; Ingrid Kühne: 17. Juni 2021, 20 Uhr, Enni-Eventhalle; SWR Big Band & Max Mutzke: 25. September 2021, 20 Uhr, Enni-Eventhalle; Beatles&Stones: 20. August 2021, 20 Uhr, Amphitheater Birten; Gregor Meyle & Band: 11. Juni 2021, 20 Uhr, Solimare Open Air; Lioba Albus: 30. Oktober 2021, 20 Uhr, Stadthalle Kamp-Lintfort; Stoppok & Band: 21. August 2021, 20 Uhr, Amphitheater Birten; die feisten: 26. Februar 2021, 20 Uhr, Niederrheinhalle Wesel.

Dieses Engagement hat es ermöglicht, den Besuchern seit dem 5. Mai eine vollwertige Gartenschau präsentieren zu können – mit Blumen, Gartenbeispielen und vielen Informationen. „Deshalb besuchen Menschen Landesgartenschauen, und nicht wegen der zusätzlichen Veranstaltungen“, sagt der Geschäftsführer. Absagen gibt es dieser Tage genug: Die für den 15. Mai geplante Eröffnungsveranstaltung musste er am Montag aufgrund der aktuellen Erlasslage und nach Abstimmung mit den politischen Entscheidungsträgern auf Landes- und kommunaler Ebene absagen.

Geschäftsführer Heinrich Sperling ist froh, dass die Landesgartenschau trotz der Corona-Pandemie öffnen durfte. Foto: Anja Katzke

Auch die Klanghelden als Kooperationspartner zogen in der vergangenen Woche die Reißleine und sagten wegen Corona das kulturelle Rahmenprogramm mit Auftritten von Bernd Stelter, Max Mutzke, Stoppok und anderen auf der Landesgartenschau ab. Etliche der geplanten Veranstaltungen wurden ins Jahr 2021 und in andere Städte verschoben. Gruppen- und Busreisen sind wegen Corona nicht möglich sind. „Wir sind dabei zu stornieren.“ Sperlings Fazit der ersten Öffnungswoche fällt trotzdem positiv aus. „Die Atmosphäre war trotz der Einschränkungen sehr entspannt. Es gab kein Geschiebe und Gedränge. Die Besucher haben sich an die Abstandsregeln gehalten.“

Und obwohl sich in der Blumenhalle immer nur 50 Personen gleichzeitig aufhalten dürfen, hätten sich am Samstag doch rund 1500 Besucher die Ausstellung anschauen können. „Ich bin Menschen begegnet, die ganz gerührt waren, endlich das Areal besuchen zu können“, berichtet Sperling, kennt jedoch auch die Meinung der Kritiker, die die Gartenschau lieber ins nächste Jahr verschoben gesehen hätten. „Es weiß doch niemand, wie lange Corona anhält“, erklärt Sperling.