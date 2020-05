Viele Besucher in Kamp-Lintfort : Entschleunigen auf der Gartenschau

Info

Öffnungszeiten Die Landesgartenschau ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Der Haupteingang befindet sich am Fördermaschinenhaus, das an der Friedrich-Heinrich-Allee in Kamp-Lintfort in der Nähe des kleinen grünes Fördergerüstes und des großen roten Förderturms liegt. Neben diesem Eingang ist ein großer Stellplatz für Fahrräder angelegt.



Mit dem Auto Besucher mit Auto können über die A 42 und deren Verlängerung, der B 528, anreisen. Diese endet auf der Friedrich-Heinrich-Allee, an der der Hauptparkplatz liegt. Genauso schnell ist die Laga über die Ausfahrt Neukirchen-Vluyn der A 40 zu erreichen, weil dort die Friedrich-Heinrich-Allee endet, die in ihrer Verlängerung Lintforter Straße heißt.



Mit der Bahn Ab dem 16. Mai ist das Laga-Gelände auch mit der Eisenbahn zu erreichen, wenn der Pendelverkehr von Duisburg über Moers nach Kamp-Lintfort beginnt. An Sams- und Sonntagen verbindet jede Stunde ein Zug die beiden Städte.