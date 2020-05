Landesgartenschau in Kamp-Lintfort : Laga: Eröffnungsfeier ist abgesagt

Aufgrund der Corona-Pandemie muss die offizielle Eröffnungsfeier der Landesgartenschau am 15. Mai abgesagt werden. Das kulturelle Rahmenprogramm, das der Veranstaltungspartner „Klanghelden“ organisiert hatte, wird dezentralisiert und ins nächste Jahr verschoben.

„Leider müssen wir aufgrund der aktuellen Erlasslage und nach Abstimmung mit den politischen Entscheidungsträgern auf Landes- und Kommunaler Ebene unsere für den 15. Mai 2020 geplante Eröffnungsveranstaltung kurzfristig absagen“, teilt Heinrich Sperling, Geschäftsführer der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020, mit. Auch andere Veranstaltungen, die in den kommenden Wochen geplant waren, mussten leider zum Teil aufgrund des nunmehr bis zum 24. Mai gültigen Erlasses abgesagt werden. „Genauer informieren können sich unsere Gäste hierzu auf unserer Internetseite. Die dort im Veranstaltungskalender aufgeführten Veranstaltungen finden alle statt“, so Sperling.

„Wir haben jetzt eine Woche Gartenschau hinter uns und sind sehr zufrieden, dass unsere Gäste so zahlreich gekommen sind. Umso mehr bedauern wir nun die Absage der offiziellen Eröffnungsveranstaltung“, sagt Andreas Iland, Prokurist der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH. Alle, die ein Einladungsticket für diese Veranstaltung erhalten haben, können dieses auch an allen anderen Tagen der Gartenschau als Tagesticket einlösen.

Kooperationspartner „Die Klanghelden“ hat das kulturelle Rahmenprogramm auf der Landesgartenschau abgesagt, da Großveranstaltungen bis zum 31. August nicht erlaubt sind. „Wir haben uns auf ein rauschendes Fest gefreut und darauf, die Landesgartenschau mit regionalen und nationalen Top-Acts zu bereichern. Die zahlreichen Ticketverkäufe und das rege Interesse am Rahmenprogramm haben uns Recht gegeben“, teilen die Klanghelden in einer Pressemitteilung mit. „Da wir von dem Konzept überzeugt waren und sind, haben wir es geschafft zahlreiche Veranstaltungen verlegen zu können.“

Die gekauften Tickets für die verschobenen Veranstaltungen behalten laut Klanghelden ihre Gültigkeit. „Sollten Sie an den angegebenen Terminen nicht können, bieten wir Ihnen einen Wertgutschein an, der für zukünftige Veranstaltungen der Klanghelden oder anderen Veranstaltungen über unsere Vorverkaufsstelle in Wesel einlösbar sind. Da wir Fragen zu den Tickets und eine mögliche Umwandlung in den Gutschein mit Ihnen gemeinsam realisieren wollen, wird das gesamte Ticketing zentral von den Klanghelden abgewickelt. Bitte halten Sie schon Ihre Bestellnummer bei Etix-Kunden bereit. Die Kunden über Eventim oder Reservix bitten wir ein Foto des Barcodes mitzuschicken, damit wir die Karten zuordnen können. Unsere Mitarbeiter werden sehr zeitnah mit Ihnen alle Fragen erörtern“, so das Unternehmen.