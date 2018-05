Kamp-Lintfort : Gasthörer sind an der Hochschule willkommen

Kamp-Lintfort Im Sommersemester bietet die Hochschule Rhein-Waal Interessenten in Kleve und Kamp-Lintfort die Möglichkeit, an regulären Vorlesungen teilzunehmen und damit die Chance auf Weiterbildung in einzelnen Wissensgebieten. Der Gasthörerstatus ermöglicht allen den Besuch universitärer Lehrveranstaltungen ohne eine Hochschulzugangsberechtigung. Die Fakultät Technologie und Bionik am Campus Kleve behandelt in erster Linie technische Themen, aber auch Aspekte der Wissenschaftskommunikation. Neben eher Klassikern wie Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre geht es bei der Fakultät Life Sciences auch um "Biologie der Pflanzlichen Lebensmittel".

Die dritte Fakultät am Campus Kleve Gesellschaft und Ökonomie beschäftigt sich mit den Themen "Controlling and Risk Management". An der Fakultät Kommunikation und Umwelt am Campus Kamp-Lintfort stehen folgende Vorlesungen zur Auswahl: "Verwaltungs- und Geschäftsprozesse", "Medienkonzeption und Gestaltung", "IT-Sicherheit", Interessenten können sich bei der Zentralen Studienberatung der Hochschule Rhein-Waal als Gasthörerin oder Gasthörer anmelden. Anmeldung unter 02821 80673 360.

(RP)