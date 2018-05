Kamp-Lintfort: Haftbefehl nach Kiosk-Schüssen

Nach den Schüssen in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Das Amtsgericht Moers hat Haftbefehl gegen einen 32-Jährigen wegen der Schüsse auf einen Kiosk in Kamp-Lintfort erlassen.

Der 32-jährige Oberhausener war von der Polizei schon in der Nacht zum Dienstag gefasst worden. In seiner Wohnung klickten die Handschellen nur Stunden nach der Tat am Montagnachmittag. Nun hat die zuständige Richterin Untersuchungshaft wegen des Verdachts auf versuchten Mord angeordnet.