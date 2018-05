Kamp-Lintfort: Stadt wirbt mit Plakaten für die Landesgartenschau

Kamp-Lintfort Unternehmer und Geschäftsleute, die für die Laga werben wollen, können ein Plakat aufhängen.

Seit Dienstag ist Frank Besser für die Landesgartenschau unterwegs, um Geschäfte, Arztpraxen und Unternehmen mit dem neuen Flyer und einem DIN A3 großen Plakat zu beliefern. Das Plakat ziert der Spruch "Wir sind Botschafter". Neben den Öffnungszeiten, den Eintrittspreisen für Dauer- und Tageskarten und weiteren allgemeinen Informationen enthält der Flyer einen Übersichtsplan des künftigen Zechenparks und des Kamper Gartenreichs. "Wir hoffen, dass sich viele Geschäftsleute an der Aktion beteiligen und so auf die Landesgartenschau aufmerksam machen.

Schon am ersten Tag haben wir gute Erfahrungen gemacht und freuen uns über die positiven Reaktionen und die Bereitschaft für die Landesgartenschau zu werben", so Heinrich Sperling, Geschäftsführer der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH. Interessenten, die die Aktion unterstützen möchten, senden eine Email an info@kamp-lintfort2020.de oder holen ihr persönliches Plakat im Foyer des Rathauses ab.