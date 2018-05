Kamp-Lintfort : Bäume pflanzen als Erinnerung an besondere Tage

Kamp-Lintfort Zwei Kopfweiden fanden Platz am Wandelweg. Das Grünflächenamt hatte zur ersten Baumpflanzaktion in diesem Jahr eingeladen. Da die Hochzeitswiese am Kloster Kamp zu eng wurde, wird seit Mai 2013 zwischen Mittelstraße und Großer Goorley in Anlehnung an das historische Flussbett der Fossa Eugeniana gepflanzt. Nachdem eine "Uferseite" bereits dargestellt ist, konnte 2017 begonnen werden, die andere Seite nachzubilden. Die zusätzlich seit 2013 angebotenen Wellensteine finden ihren Platz entlang des Wandelweges. Hochzeiten und Hochzeitstage, runde Geburtstage, als Andenken für einen lieben Verstorbenen, als Familienbaum, als besondere Erinnerung - viele Kamp-Lintforter nutzen diese Geschenkidee.

Das unterstreicht auch Bürgermeister Christoph Landscheidt: "Mit unserer Baumpflanzaktion ermöglichen wir unseren Bürgern, an einem geschichtsträchtigen Ort selber Geschichte zu schreiben, indem sie etwas Dauerhaftes hinterlassen." Interessierte Bürger haben die Möglichkeit, einen Baum oder einen Wellenstein beim Grünflächenamt der Stadt Kamp-Lintfort, 02842-912273 oder 912295 zu bestellen.

(RP)