Event in Kamp-Lintfort : In der Altstadt trifft Kunst auf Genuss

Kamp-Lintfort Angelika Sturmeit und Andreas Wiesner laden für Samstag, 6. August, zur siebten Ausgabe der gemütlichen Flaniermeile ein. 14 Kunsthandwerker präsentieren ihre Waren. Auch das Kulinarische wird nicht zu kurz kommen. Das ist geplant.

Kunst trifft in der Kamp-Lintforter Altstadt zum siebten Mal auf Genuss: Am Samstag, 6. August, verwandelt sich die Fußgängerzone Moerser Straße zwischen Busbahnhof und Friedrichstraße in eine Freiluftausstellung der schönen Dingen. „Kunst und Genuss ist in diesem Jahr die erste große Aktion in Kamp-Lintfort“, betont Andreas Wiesner, der die Flaniermeile gemeinsam mit Angelika Sturmeit organisiert. Die Veranstaltung ist zwar noch deutlich kleiner als in den Vor-Corona-Jahren, als bis zu 29 Stände zum Verweilen auf der Moerser Straße einluden. „Wir freuen uns aber, dass überhaupt wieder etwas stattfinden kann. Das Miteinander von Kunsthandwerkern, Gastronomiebetrieben und Besuchern ist hier immer ganz besonders“, schwärmt Angelika Sturmeit.

Ob gemalt, gestrickt, genäht, gehämmert oder gefaltet, die Palette der angebotenen Kunstobjekte ist auch am Samstag, 6. August, vielfältig. Es werden Bilder in den verschiedensten Techniken wie Öl, Acryl und Aquarell in vielen Größen ausgestellt und zum Kauf angeboten. Taschen, Schmuck, Papierarbeiten, Dekoratives und Praktisches für Zuhause sollen das Angebot abrunden. „Wir legen großen Wert darauf, dass alles selbst gemacht ist. Alles, was industriell hergestellt ist, lehnen wir ab“, erläutert Angelika Sturmeit das Konzept der Veranstaltung. So ist Miss Elli aus Kamp-Lintfort wieder mit ihren handgefertigten Taschen dabei. Die Besucher dürfen sich aber auch auf Neuheiten wie Betonarbeiten und Makramee freuen. Der kulinarische Genuss soll ebenfalls nicht zu kurz kommen: Die Firma Bornheim ist mit heimischem Apfel- und Rübenkraut auf dem „Kunst- & Genuss“-Festival vertreten. Erstmals dabei ist die Likör-Manufaktur „Booce“ aus Engelskirchen, die Likör-Spezialitäten vorstellen wird. Außerdem kann man Kaffeespezialitäten mit einem Stück selbst gebackenen Kuchen, ein Glas Wein oder ein frisch gezapftes Geilings-Bräu genießen. Norbert Büsch wirft wieder seinen Holzofen an und backt für die Besucher herrlich duftendes Brot. „Wir haben hier ausreichend Platz, so dass die Besucher in Ruhe stöbern, flanieren oder miteinander plauschen können“, berichtet Angelika Sturmeit. Sie weiß: „Die Künstler schätzen die Gemütlichkeit und Intimität sehr. Und wir bieten ihnen gerne die Möglichkeit, ihr Kunsthandwerk der Öffentlichkeit zu präsenieren.“