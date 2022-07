Börsen in Moers und Kamp-Lintfort : Last-Minute-Chance auf eine Lehrstelle

Zwei Personen stehen vor dem Logo der Agentur für Arbeit. Foto: Carsten Rehder/dpa Foto: dpa/Carsten Rehder

Niederrhein Viele Jugendliche suchen noch. Börsen der Arbeitsagentur in Kamp-Lintfort und Moers bieten Hilfe.

Mit einer „Last-Minute-Ausbildungsbörse“ möchte die Agentur für Arbeit Wesel jungen Leuten helfen, die noch keine Lehrstelle finden konnten. Ende Juli suchten noch 1006 Jugendliche (Kreis Wesel: 604, Kreis Kleve: 402) eine Ausbildungsstelle. Im Gegenzug waren bei der Agentur für Arbeit Wesel noch 1776 unbesetzte Ausbildungsstellen gemeldet (Kreis Wesel: 1125, Kreis Kleve: 651).

„Freie Ausbildungsstellen gibt es noch in zahlreichen Berufen“, teilte die Agentur mit, so zum Beispiel in den Bereichen Elektroniker, Fachinformatiker, Fachkraft Lagerlogistik, Friseur, Handelsfachwirt, Hörakustiker, Verkäufer (verschiedene Fachrichtungen) im Kreis Wesel oder in den Bereichen Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Bankkaufmann, Fachkraft Lagerlogistik, Industriekaufmann, Kaufmann im Einzelhandel im Kreis Kleve. Weitere Ausbildungsstellen, bei denen häufig ein Praktikum vorher möglich sei, findet man unter www.arbeitsagentur.de/jobsuche.

„Nicht immer passen die Berufswünsche zu den Angeboten und auch räumlich ist in den Kreisen Wesel und Kleve nicht alles möglich. Dennoch hat der Ausbildungsmarkt noch viel zu bieten und es gibt reelle Chancen, in diesem Sommer in die Berufsausbildung zu starten“, sagte Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel. Für die Last-Minute-Börse suchen Berufsberater und - beraterinnen passende Angebote heraus. Der gemeinsame Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur und des Jobcenters berät zu Ausbildungsbetrieben. Wer will, kann auch seine Bewerbungsunterlagen mit bringen und checken lassen. „Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und auch Eltern können gerne als Begleitung mitkommen“, sagte Barbara Ossyra.

Eine solche Börse findet am Montag, 1. August, 10 bis 15 Uhr, Jbei der Jugendberufsagentur Kamp-Lintfort, Freiherr-vom-Stein-Straße 20, statt. Am Dienstag , 2. August, 10 bis 15 Uhr folgt eine Aktion in der Geschäftsstelle Moers, Hanckwitzstraße 1.

Eine ausführliche Berufsberatung kann man unter der gebührenfreien Service-Nummer 0800 4555500 oder online unter www.arbeitsagentur.de/kontakt vereinbaren. Die Jugendberufsagenturen im Kreis Wesel haben zudem eine Hotline eingerichet: Unter 0281 9620-800 können sich junge Menschen zwischen 14 und 24 Jahren montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr melden. Außerhalb dieser Zeiten kann man eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen oder eine Mail an Wesel.BiZ@arbeitsagentur.de schreiben.

(RP)