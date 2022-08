Musik in Kamp-Lintfort : Kulturcamp lädt zum „Latin Sunday“ auf dem Schirrhof

Kamp-Lintfort DJ Junior, Majela mit ihrer Band und das Trio Jandaia spielen lateinamerikanische Musik. Ein Steelpan-Workshop lädt Kinder zum Trommeln ein. Was auf dem Latin-Sunday in Kamp-Lintfort zu erleben ist.

Der Sonntag wird rhythmisch: Das Kulturcamp lädt für den 7. August zum „Latin Sunday“ auf den Schirrhof an der Friedrich-Heinrich-Allee ein. Der Tag startet um 12 Uhr mittags mit einem Steelpan-Workshop für Kinder. Die Instrumente stellt der Verein „Panworld“ aus Dortmund kostenlos zur Verfügung. Musiker Jürgen Lesker leitet die Teilnehmer an. Einstudiert wird der Song „What shall we do with the drunken sailor“. Zuvor werden jedoch einige musikalische Grundlagen vermittelt. Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei, die Teilnehmerzahl ist auf zehn Kinder pro Set á 15 bis 20 Minuten begrenzt. Im Anschluss an die Workshops startet das Musikfestival.