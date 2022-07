Neues Angebot in Kamp-Lintfort : Jugendliche feiern neues Tonstudio

Rapper und Breakdancer Airdit in Aktion. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Im SCI-Jugendcafé Kamp-Lintfort können junge Leute künftig unter Anleitung Ton- und Videoprojekte umsetzen. Im September start ein Rap-Workshop.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

Gut anderthalb Jahre hat es gedauert, doch nun ist es da. Am Samstag ist im Kamp-Lintforter SCI-Jugendcafé an der Moerser Straße ein von vielen seiner jungen Besucher lange gewünschtes Ton- und Videostudio eröffnet worden. „Das Jugendcafé besteht jetzt seit 13 Jahren. In dieser Zeit hat sich hier viel getan. So wurde zum Beispiel inzwischen der Keller ausgebaut und der Hof gestaltet, sowie im Aufenthaltsraum unten eine spezielle Mädchenecke eingerichtet. All das haben die Jugendlichen weitgehend selber gemacht“, lobte Frank Liebert, Geschäftsführer des SCI Moers. „Ich denke, das neue Ton- und Videostudio wird viel dazu beitragen, das Leben der Kamp-Lintforter Jugendlichen lebenswerter zu machen.“

Das sahen die jungen Besucher ähnlich. Sie feierten die Eröffnung unter anderem vor dem Café mit einer Rap- und Streetdance-Vorführung des Düsseldorfer Tanzstudiobesitzers Airdit. „Ich sehe die jungen Leute hier alle als Diamanten. Und ich bin ihr Diamantenschleifer“, erklärte er. Airdit bietet ab August an drei Samstagen einen kostenlosen Rap- und Breakedance-Workshop an, bei dem das Ton- und Videostudio wohl seine ersten Dienste leisten wird. Die Ergebnisse des Workshops, so kündete Sozialpädagoge und Café-Leiter Milan Djuric an, werden voraussichtlich bei der am 25. September geplanten Kamp-Lintforter Jugendkulturnacht „Nachtfrequenz 22“ im Schirrhof gezeigt.

An Samstag nahmen die anwesenden Jugendlichen jedoch erst einmal das knapp 80 Quadratmeter große Ton- und Video-Studio in Augenschein. Es befindet sich in der ersten Etage über dem Café und besteht neben einer kleinen Küche, einem gemütlichen Balkon, sanitären Anlagen und einem Büro vor allem aus einem mit Mikrophonen, Kameras, Lampen, Computern und einer großen, gläsernen Kabine ausgestatteten Aufnahmeraum. Dort können die Jugendlichen nach vorheriger Anmeldung und unter der Anleitung von Milan Djuric künftig ihre kreativen, audio-visuellen Ideen umsetzen. „Ohne Studio-Gebühr“, wie er betonte: „Das ist uns wichtig. Mit diesem Angebot hoffen wir, auch Zugang zu Kamp-Lintforter Jugendlichen zu kriegen, die bisher nicht in unser Café kommen.“