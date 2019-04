Blaulicht in Kamp-Lintfort: Schwerer Unfall bei Autobahnkreuz.

Blaulicht in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Zeugen sprechen von einem Fahrfehler: Zwei Autos stießen am Donnerstagabend nahe der B 528 zusammen.

Schwerer Unfall auf der Tangente zum Autobahnkreuz Kamp-Lintfort: Dort wurde bei einem Frontalzusammenstoß am Donnerstagabend gegen 17.24 Uhr ein Mann lebensgefährlich und zwei schwer verletzt. Zeugen berichteten, der Mann sei mit seinem BMW rechts auf den Grünstreifen geraten, beim Gegenlenken in den Gegenverkehr geraten und habe dort frontal den Wagen gerammt, in dem die beiden Frauen saßen.