Stadtfest in Kamp-Lintfort : Frühlingsfest mit swingenden Gärtnern

Die „swingenden Gärtner“ wollen die Besucher mit Songs wie „Mein kleiner grünen Kaktus“ erfreuen. Foto: Werbegemeinschaft Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Am 4. und 5. Mai steht die Kamp-Lintforter Innenstadt ganz im Zeichen des Frühlings. Die Werbegemeinschaft lädt erstmals zum „Primavera“ ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gärten sind ein großes Thema auf dem neu konzipierten Frühlingsfest in der City. Gartenhändler werden dieses Mal den Prinzenplatz und die verbreiterte Moerser Straße bin zum Einkaufszentrum Ek3 säumen. Sie informieren über Gartengestaltung, Deko und Kräuter. Aber auch treue Weggefährten der früheren Straßenparty sind dabei und präsentieren ihre selbstgestalteten Waren. Gruppen und Vereine sowie private Trödler schlagen ebenfalls ihre Stände auf. Die große Bühne steht auf dem Platz vor dem Ek3. Zur Freude der Werbegemeinschaft finden seit langem auch wieder Händler aus den Gewerbegebieten bei einem Stadtfest in die Innenstadt. „Wir konnten für den Obi-Stand am Sonntag einen Landschaftsgärtner gewinnen, der vielen aus einer bekannten TV-Gartensoap bekannt ist“, kündigt Bettina Puschmann, Geschäftsführerin der Werbegemeinschaft, an.

Er habe sich bereit erklärt, den Besuchern alle Fragen zum Thema Gartengestaltung zu beantworten. „Aber er wird ohne seine Brüder kommen“, so Bettina Puschmann. Am Samstag, 4. Mai, trifft man beim Bummel durch die Innenstadt auf die Swingenden Gärtner, die mit ihrem „kleinen grünen Kaktus“ für Frühlingsgefühle sorgen wollen und am Prinzenplatz und in der Moerser Straße gute Laune verbreiten mit handgemachter Mitsingmusik. Dazu schlürft man Wein, Bier oder – auch das ist neu: eine eigens kreierte Kamp-Lintforter Maibowle am Stand von Angelika Hoppe. Neu ist in diesem Jahr das erste große Vespatreffen, das sich rechts und links neben der Bühne am Ek3 abspielen wird. Zusammen mit dem Vespa Club in Düsseldorf und dem Motorradhändler Altzschner GmbH aus Neukirchen-Vlyun habe man kompetente und engagierte Partner gefunden, die mit Herz und Seele dabei seien, so Puschmann weiter.

Info Unterstützung für Primavera Unterstützer Sponsoren des Frühlingsfestes Primavera sind die Sparkasse Duisburg, die Stadt Kamp-Lintfort und die Stadtwerke. „Neu im Boot sind Obi und die Motorrad Altzschner GmbH. Ohne sie alle können wir in unserer Stadt nicht zwei Stadtfeste im Jahr auf die Beine stellen“, sagt Bettina Puschmann.