Kinderfreizeit in Kamp-Lintfort : Jugendliche kicken mit den Profis im Fußballcamp

Kinderfreizeit in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Zusammen mit dem Jugendamt hat der Verein „Klartext für Kinder“ ein dreitägiges Fußballcamp für Kinder aus Kamp-Lintfort veranstaltet. Rund 30 Kinder im Alter von acht bis 15 Jahren hatten sich für das Camp angemeldet.

Unter professioneller Anleitung von den Trainern Chaleen Goehrke und Sven Zocher lernten die Kinder, wie man mit Fairness und viel Spaß richtig Fußball spielt. Jugenddezernent Christoph Müllmann freut sich, dass das Fußballcamp den Kindern durch das Sponsoring kostenlos zugänglich ist: „Das Camp ermöglicht den Kindern, unverbindlich in die Fußballwelt hinein zu schnuppern, außerdem gibt es an jedem der drei Tage ein kostenfreies Mittagessen und ein Fußballtrikot.“ Am letzten Tag des Camps findet traditionell immer ein Fußballspiel zwischen Eltern und Kindern statt, um die neu erworbenen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.