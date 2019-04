Wirtschaft in Kamp-Lintfort : Technik aus Altfeld reinigt Förderbänder

KAMP-LINTFORT Die von dem Unternehmen ScrapeTec entwickelte Technik findet sich in allen großen Ländern auf dem Globus, ist aber nur in Altfeld erhältlich. Kürzlich präsentierte sich ScrapeTec auf der „Bauma“, der weltgrößten Baumaschinenmesse.

Die Idee zur Tube fand keinen Nutzer. „Die großen Unternehmen haben überhaupt kein Interesse daran, dass eine Tube restlos leer wird, der Verbraucher aber sicherlich“, stellt Wilfried Dünnwald fest. Die Fahrradbeleuchtung scheiterte an der Straßenverkehrsordnung. Diese schrieb bis vor wenigen Jahren eine kabelgebundene Fahrradbeleuchtung vor, bei der Batterien nicht erlaubt waren. „Vielleicht ist meine Idee in naher Zukunft erhältlich, und jedes Fahrrad ist dann in der Dunkelheit sichtbar“, sagt der Erfinder. „Es ist unendlich schwer, eine Idee zu haben und auch noch die Vermarktung zu realisieren. Die hier entstehenden Kosten sind ebenfalls nicht unerheblich. Als Privatperson ist das kaum zu stemmen“. Doch mit einer Idee, die er sich weltweit patentieren ließ, gelang dies dem Diplom-Bergbauingenieur. Der ehemalige RAG-Mitarbeiter erfand unter anderem einen Abstreifer für Fördergurte, die zum Beispiele Erz, Kohle oder Getreide transportieren. „Clean-Scrape“ taufte er das Produkt, das anders arbeitet als andere Abstreifer. Er wird schräg an der Abwurftrommel eines Förderbandes montiert. Vertrieben wird er weltweit vom Marktführer für Bandanlagenzubehör. Die Bandanlagen bleiben nun sauberer.

Unternehmensitz Die ScrapeTec Trading GmbH hat ihren Sitz an der Rheinberger Straße 157 in Kamp-Lintfort.

Für den Vertrieb dieser Seitenabdichtung hat Wilfried Dünnwald 2015 das Unternehmen ScrapeTec Trading GmbH gegründet. Die Garage, in der alles begann, wurde schnell zu klein. Ein Jahr später zog er mit seinen wenigen, dafür hochmotivierten Mitarbeitern um in eine alte Schmiede in Altfeld. Alle Zulieferer der ScrapeTec Trading GmbH kommen aus der näheren Umgebung. Der patentierte AirScrape war auf der Bauma in München zusehen, neben den anderen Produkten des Unternehmens. „Es kostet mehrere 10.000 Euro, bei der Bauma dabei zu sein. Das ist viel Geld für ein Unternehmen mit zwei Voll- und fünf Teilzeitmitarbeitern. Aber wir haben eine Vielzahl neuer Kontakte erwartet. Wir sind froh, dass das Land NRW uns kleinen und mittelständischen Unternehmen, alle aus NRW, hier fördert und so die Teilnahme ermöglicht.“