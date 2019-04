Imkern in Kamp-Lintfort : Start in die Bienensaison

Kamp-Linfort Beim Bienenzuchtverein Vierquartieren dreht sich am Fuß vom Kloster Kamp alles um die Saisonvorbereitung.

Sobald das Thermometer aber steigt, drängen sie aus ihrem Etagenwohnhaus raus, das der Imker Beute nennt. Ende April beginnt die eigentliche arbeitsreiche Zeit für den Imker. Die Bienen betätigen sich jetzt als Baumeister an ihren Bienenwohnungen, arbeiten am Brutnest, damit sie als starkes Volk den Sommer erleben. Zu beobachten sind Flugbienen mit dicken Pollenhöschen an den Hinterbeinen. Sie tragen den Blütenstaub in den Stock. Die Wintervorräte in den Futterwaben sind verbraucht oder verdorben. Wabenhygiene hat im Vorfeld für den Imker Vorfahrt. Goldmann: „Die Arbeitsbienen sind bereits als Reinemachfrauen unterwegs und haben die Waben gesäubert.“ Der Imker entnimmt die Waben. „Wir lassen in der untersten Etage am Rand Futterwaben stehen, damit sie versorgt sind, wenn es plötzlich nochmals kalt wird“, so der Bienenvater. Kälte kann die Brutaktivitäten spontan abreißen lassen. Das A und O bei allen Imkerarbeiten ist Ruhe. „Hektische, laute und zu schnelle Bewegungen mögen sie am Brutraum nicht, da werden sie unruhig“, so der Rat von Uwe Zimmermann, der gemeinsam mit den Kursteilnehmern die Waben durchschaut und zum Schluss den Honigraum aufsetzt.