In der Neusser Nordstadt : Trickdiebinnen erbeuten Ringe von Seniorin

Nordstadt Trickdiebinnen waren am vergangenen Freitagmittag auf der Furth unterwegs. Ein unbekanntes Duo konnte zwei Ringe bei einer Seniorin erbeuten.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, klingelte eine unbekannte Frau um 13.15 Uhr an der Haustür einer Seniorin an der Frankenstraße. Die Unbekannte gab an, eine Dame aus der Nachbarschaft besuchen zu wollen; diese sei jedoch nicht zu Hause. Die Unbekannte bat die Seniorin um einen Zettel und einen Stift, um eine Nachricht hinterlassen zu können. Die hilfsbereite Anwohnerin kam dieser Bitte nach und ließ die Frau in ihre Wohnung, wobei die Unbekannte der Seniorin viele Fragen stellte und sie in ein Gespräch verwickelte. Zunächst unbemerkt verschaffte sich in der Zwischenzeit eine weitere (deutlich ältere) Frau Zutritt zur Wohnung und stahl nach ersten Erkenntnissen zwei Ringe aus dem Schlafzimmer der Seniorin.