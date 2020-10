Pandemie im Rhein-Kreis : Aktuell 123 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 123 Menschen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Zehn Betroffene werden momentan in einem Krankenhaus behandelt.

Von den aktuell mit dem Virus infizierten Menschen wohnen 52 in Neuss, 18 in Grevenbroich, 17 in Kaarst, 15 in Dormagen, 12 in Meerbusch, 6 in Korschenbroich, 2 in Rommerskirchen und 1 in Jüchen.