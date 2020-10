Bestattung in Kaarst : Umweltausschuss stimmt für neue Friedhofsgebühren

Kaarst Lange hatten sich die Beratungen hingezogen. Nun wurde im Bau- und Umweltausschuss die erste Satzungsänderung zum Friedhofs- und Bestattungswesen geändert.

Sabine Kühl (SPD), Vorsitzende des Bau- und Umweltausschusses, zeigte sich in der wohl letzten Sitzung unter ihrer Leitung erleichtert: „Ich kann es kaum glauben, dass wir das in dieser Legislaturperiode noch hingekriegt haben.“ Gemeint war die 1. Änderung zur Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen. Die Beratungen hatten sich sehr lange hingezogen, jetzt stimmten CDU, SPD und Grüne dafür. Die veränderte Bestattungskultur hatte die Änderung erforderlich gemacht. Die Zahl der Feuerbestattungen hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen, ebenso anonyme und teilanonyme Bestattungen. Dadurch war es zu Verschiebungen und Veränderungen in den Berechnungsgrundlagen gekommen.