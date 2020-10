Gebühren in Kaarst : Winterdienst wird 30 Prozent teurer

Kaarst Während die Abfallgebühren im kommenden Jahr gleich bleiben, wird der Winterdienst erheblich teurer. Die Abfallgebühren bleiben dagegen auf dem gleichen Niveau wie in diesem Jahr.

Die Straßenreinigungsgebühren sind kein großer Kostenfaktor – das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. In der höchsten Streustufe, in Fußgängerzonen, fallen 3,44 Euro pro laufendem Meter an und daran wird sich auch im nächsten Jahr nichts ändern. Wer an einer Straße des überörtlichen Verkehrs wohnt, wird weiterhin mit 1,11 Euro belastet. Ein Grundstück mit einer Breite von zehn Metern kostet also 11,10 Euro pro Jahr. Bei der Straßenreinigung unterscheidet die Stadt zwischen dem eigentlichen Kehren und dem Winterdienst. Und der Winterdienst wird deutlich teurer, und zwar um gut 30 Prozent. In der Streustufe 1 werden im nächsten Jahr 1,33 Euro statt 0,99 Euro fällig, das bedeutet einen Aufschlag von 34 Cent pro laufenden Meter. Bei einer Straßenfront von zehn Metern müssen die Bürger also 3,40 Euro pro Jahr mehr bezahlen. In der Streustufe drei steigt die Gebühr von 0,59 auf 0,79 Euro, also um 20 Cents pro laufenden Meter. Der Winterdienst hat sich unter anderem deshalb verteuert, weil der Rhein-Kreis Neuss der Stadt Kaarst bislang immer eine Erstattung bezahlt hat: Der Baubetriebshof war dafür entschädigt worden, dass er auf dem Weg zu den Gemeindestraßen die Kreisstraßen gleich mit von Schnee und Eis befreit hatte. Die Abwassergebühren steigen moderat von 2,04 Euro je Kubikmeter Schmutzwasser auf 2,10 Euro. Die Niederschlagswassergebühr je Quadratmeter bebauter beziehungsweise befestigter Fläche verteuert sich von 0,76 auf 0,80 Euro.