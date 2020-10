Kaarster Partnerstadt : Nienhaus pflanzt in Perleberg „Baum der Einheit“

Kaarst Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus war zum 30-jährigen Bestehen der deutschen Wiedervereinigung in die Partnerstadt Perleberg eingeladen. Dort traf sie jetzt im Perleberger Tierpark auf ihre Amtskollegin Annett Jura. Nienhaus brachte als Geschenk ein kleines Eichenpflänzchen mit, als sichtbares Symbol für das erste Jahr der gemeinsamen Städtepartnerschaft.

„Die Deutsche Eiche ist sehr robust, und so soll auch die Städtepartnerschaft werden“, sagte Ulrike Nienhaus. Annett Jura erklärte. „Dieser Baum soll nicht nur ein Zeichen der Einheit sein, sondern soll zudem die Städtepartnerschaft zwischen Perleberg und Kaarst stärken.“ Mit dabei war auch Tierparkleiter Michael Niesler. „Wenn sich nach ein paar Jahren die Früchte bilden, haben auch die Tiere eine weitere Nahrungsquelle in den abfallenden Eicheln“, erklärt er. Als ein weiteres Zeichen der Freundschaft verspricht Nienhaus, noch eine Tafel zu stiften. Am gleichen Tag eröffneten Nienhaus und Jura eine Wanderausstellung, die sich vor allem auch an die Schüler der Perleberger und Prignitzer Schulen, im öffentlichen Raum über die eigenen individuellen Verfassungsvorstellungen zu diskutieren, richtet.