Gespräche mit Schülern und Lehrern : NRW-Ministerin Gebauer besucht Kaarster Realschule

Kaarst Die Kaarster Realschule hat am Donnerstagmorgen Besuch aus Düsseldorf erhalten. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer war für rund zwei Stunden zu Gast an der Halestraße und machte sich ein Bild von der Schule.

Es war ihr erster Besuch an einer Realschule mit Hauptschulbildungsgang, von denen es nach Angaben von Schulleiter Torsten Sotowic in NRW nur rund 20 gibt. Nachdem die FDP-Politikerin sich eine Mathestunde der achten Klasse anschaute, in der sich die Schüler wie bei einer Referendariatsprüfung auch vorbildlich benahmen, sprach sie mit sieben Schülern persönlich über deren bisherige Schullaufbahn. Mit dabei waren auch zwei Kinder, die im Jahr 2015 als Flüchtlinge nach Kaarst gekommen waren und mittlerweile an der Realschule integriert sind. „Frau Gebauer hat allen zugehört und war interessiert an den Schülern. Sie hat das Gespräch geleitet und es geschafft, dass die Kinder selbst etwas von sich erzählen. Das schafft nicht jeder Politiker“, sagte Sotowic nach dem Besuch Gebauers im Gespräch mit unserer Redaktion.