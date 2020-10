Einrichtung in Büttgen : So ist das Leben in einer Demenz-WG

In der Demenz-WG in Büttgen sitzen die Bewohner an einem großen Tisch und puzzeln. Monika Küpper (l.), David Schmitt und Michael Barkleit helfen ihnen im Alltag. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Aktuell leben in der Demenz-WG in Büttgen neun Personen zusammen. In ihren Zimmern verwahren die Bewohner Erinnerungen an frühere Zeiten auf. Bei alltäglichen Dingen steht Fachpersonal zur Hilfe zur Verfügung.

Von Elisabeth Keldenich

Ein paar Teile fehlen noch, aber welches gehört an welche Stelle? Eifrig wird am großen Tisch ausprobiert, eingefügt und wieder verworfen. Ein Puzzle mit hundert Teilen braucht eben viele helfende Hände. Im Hintergrund spielt leise Musik und der im Ofen brutzelnde Nudelauflauf verbreitet einen köstlichen Duft. Die entspannte Stimmung entspricht der einer Großfamilie – und genau das sind die Bewohner der Demenz-Wohngemeinschaft (WG) in Büttgen auch. Seit dem 1. August haben sie den Neubau an der Novesiastraße bezogen. Neun Personen leben aktuell in der Wohngruppe im Erdgeschoss, für eine ist noch Platz. Im Obergeschoss sind sieben der zehn Zimmer belegt. Der großzügige Wohnbereich ist auch deshalb so gemütlich, weil jeder persönliche Möbelstücke beisteuert.

„Der große Tisch und die Küche werden von uns gestellt“, erklärt Michael Barkleit vom Sozialen Dienst der Unternehmensgruppe Humanika. Hanne Mader (89) zeigt sofort bereitwillig ihr Zimmer. „Aber ich weiß nicht, wie es dort aussieht“, meint sie. Ihre Sorge erweist sich als unbegründet, das Zimmer strahlt Ordnung und Sauberkeit aus und ist geprägt von vielen Erinnerungen. Unzählige Familienbilder schmücken die Wände. „Die Vergangenheit nimmt eine wichtige Rolle ein“, sagt Michael Barkleit. Hanne Maders eigene Möbelstücke wie eine goldene Biedermeieruhr schaffen eine persönliche Atmosphäre und liebevoll arrangierte Dekoartikel werden für sie einen hohen immateriellen Wert besitzen. Mit strahlenden Augen erklärt sie: Ihr Leben hier sei „hervorragend“. Mit ihrer Nachbarin teilt sie sich ein barrierefreies Bad. Im Hausarbeitsraum laufen Waschmaschine und Trockner.

Info Kontaktdaten für Interessierte Adresse Novesiastraße 60, Kaarst-Büttgen (Eingang Jan-van-Werth-Straße). Info Pflegedienstleister Humanika, Zollhof 30, 40221 Düsseldorf, Telefon 0231 586878 88. Kontakt michael.barkleit@humanika.de oder david.schmitt@humanika.de (sozialer Dienst).

Die Bewältigung alltäglicher Dinge mit Hilfestellung wird in der Demenz-WG groß geschrieben: Die Bewohner helfen beim Wäsche zusammenlegen, Essen aussuchen und vorbereiten, Tisch decken und spülen. Einrichtungsleiterin Monika Küpper weiß genau, wer was gerne macht – eine Dame putzt bevorzugt Gemüse, während eine andere penibel die Küche säubert. Die Herren halten sich dabei lieber zurück, wissen aber genau, was gekocht werden soll. Zwei speziell für demenziell veränderte Menschen ausgebildete Pflegekräfte betreuen tagsüber jeweils eine Wohngruppe, nachts ist eine Betreuungsperson anwesend. Ausflüge, Spaziergänge und spontane Aktionen runden das Leben ab. Angehörige sind jederzeit willkommen.