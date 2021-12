Spende für das Ahrtal : Vorster Schützen zeigen Herz für Flutopfer

Justin Jerzey,Simon Moris Jundsch, Hans Peter Berrisch, Max Seidel und Patrick Berrisch halten den gesammelten Betrag in die Höhe. Foto: Bruderschaft Vorst

Vorst Unter dem Motto „Mit dem Herzen dabei“ hat die Vorster St. Eustachius-Schützenbruderschaft in diesem Jahr besondere Lebkuchen-Herzen anfertigen lassen.

Initiator war der stellvertretende Schatzmeister Hans-Peter Berrisch. Der Erlös vom Verkauf dieser Herzen sollte den Flutopfern in Erftstadt-Blessem zukommen. Die Herzen wurden für fünf Euro verkauft – und waren in den ersten Wochen heiß begehrt. Insgesamt 1500 Herzen wurden verkauft. Allein die Sportfreunde Vorst haben sich mit 500 Herzen an der Aktion beteiligt.