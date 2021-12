Altenheim in Büttgen : Schüler erfreuen Senioren mit Weihnachtskonzert

Büttgen Tränen der Rührung und viel Freude erlebten Schüler der Gesamtschule Büttgen bei einem Weihnachtskonzert im Innenhof des Caritashauses Sankt Aldegundis.

Spontan kamen einige Schüler der neunten Klassen und der Oberstufe auf die Idee, ein kleines Orchester zusammenzustellen und ein Weihnachtskonzert für die Bewohner des benachbarten Seniorenheims zu geben. Der Kontakt zwischen Schule und Heim besteht sowieso schon länger. Geplant ist eine enge Kooperation am Ende der Corona-Zeit in Hinblick auf gemeinsames Backen und Musizieren, aber auch die Übernahme so genannter Patenschaften für Spaziergänge mit Rollstuhlfahrern ist geplant.

Nun brachten die Mitwirkenden durch das Konzert viele weihnachtliche Klänge in den Innenhof des Seniorenheims: Alle Bewohner waren informiert und lauschten an offenen Fenstern, warm in Decken eingepackt. Auch die Gäste der Tagespflege hatten die Türen weit geöffnet. Die Schüler spielten bekannte Lieder wie „Stille Nacht“, „O du fröhliche“ oder „Tochter Zion, freue dich!“. Letzteres wurde als Trompetensolo intoniert – da hatten selbst die Schüler Tränen in den Augen, erinnert sich Bienefeld.