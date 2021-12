Spendenbereitschaft : Gut gegeben: Erkrather und Wülfrather zeigen Herz

Mit dem neuen Defibrillator an Bord ist das DRK Erkrath jetzt wieder top ausgerüstet. Rechts im Bild ist Spender Klaus Franken. Foto: DRK

Erkrath/Wülfrath Das nahende Weihnachtsfest macht viele Menschen sensibler für die Not anderer. Sie spenden oder werden persönlich aktiv. Die Bilanzen sind beeindruckend.

(RP) Ohne Ehrenamt würde vieles nicht funktionieren in der Gesellschaft. Mit viel technischem Gerät leistet zum Beispiel das DRK Erkrath lebenswichtige Hilfe. Aber Technik verschleißt, und so hat auch der Defibrillator im DRK-Rettungswagen einmal seinen Geist aufgegeben. Das Gerät ist allerdings unverzichtbar für die Behandlung von Herzerkrankungen – und teuer. Fünfstellig hätte das DRK für den Ersatz in die Tasche greifen müssen. Wie gut, dass Investor Catella, der am Wimmersberg bauen wird, als Sponsor einsprang.

„Uns ist damit eine große Sorge genommen“, sagt Wolfgang Cüppers, Vize-Bereitschaftsleiter und Vorstandsmitglied des DRK Erkrath. „Ohne Spenden könnten wir unsere Arbeit im Dienste der Allgemeinheit nicht ausführen und deshalb freuen wir uns immer, wenn in Erkrath tätige Unternehmen uns unter die Arme greifen“. Das DRK-Team investiere ehrenamtlich viel Zeit und Energie zum Wohle der Allgemeinheit, sagt Klaus Franken, geschäftsführender Gesellschafter von Catella. Das müsse man unterstützen, denn hier werde unmittelbar geholfen.

Über eine kleinere, aber ebenso wichtige Gabe freut sich der Förderverein des Naturschutzzentrums Bruchhausen: Heike und Torsten Willwerth vom Schreibwarengeschäft Weber am Hochdahler Markt haben in den vergangenen Monaten 400 Euro für die Naturschützer gesammelt. Kunden haben dafür ihre Kaufbeträge zugunsten des Zentrums aufrunden lassen. Dadurch sind in den letzten Jahren zirka 1500 Euro zusammengekommen. Mit dem Geld können Natur-Angebote für Kinder, wie zum Beispiel (vor der Pandemie) die Eselwanderung zu Nikolaus, aufrecht erhalten werden. Die Fördervereinsvorsitzende Renate Späth freute sich riesig über die Spende. Wie viele andere gemeinnützige Organisationen auch leide derVerein unter den Pandemie-Beschränkungen.

Kein Bargeld, sondern 24 Weihnachtspakete konnte die Begegnungsstätte der Awo jetzt an die Wülfrather Tafel übergeben. Tanja Högström, Koordinatorin der Tafeln in Niederberg von der Bergischen Diakonie, und Bernd Arnold, Leiter der Wülfrather Tafel, nahmen die Gaben im Awo-Treff in Empfang. „Eine tolle Idee“, waren sich die beiden Tafelvertreter einig. „Das war eine ganz spontane Sache“, berichtet Treff-Leiterin Cornelia Weimer. Eine ehrenamtliche Helferin hatte bei den Vorbereitungen der Awo-Weihnachtsfeier die Idee, die Tafel bei ihrer Weihnachtstütenaktion zu unterstützen. Die Awo besorgt die Pakete und gab sie an ihre Gäste weiter. Die füllten fleißig und brachten sie zur Weihnachtsfeier wieder mit. Damit kann die Tafel 24 Menschen das Weihnachtsfest versüßen. Am Mittwoch meldete die Tafel Niederberg übrigen einen beachtlichen Zwischenstand zur Aktion: „Wir konnten gestern 1212 Weihnachtstüten und Pakete annehmen. Eine großartige Zahl! Wir sind stolz auf all die kleinen und großen Spender und die Menschen, die an den Standorten und in der Logistik helfen, auf das Tafelteam und darauf, dass wir alle gemeinsam so etwas Wunderbares möglich machen können“, jubelt Renate Zanjani.