Benefiz-Aktion von Werstener Hilfsstiftung : Gewinn-Lose für Werstener Kalender gezogen

Düsseldorf Zwölf Werstener Motive zeigt der neue Jahreskalender für 2022. Jetzt steht für jeden Monat ein Motiv, das beliebte Straßen und bekannte Punkte in Wersten zeigt. Von der Roten Schule über den Brückerbach bis zum Spaltwerk Wersten.

(rö) Die Gewinner des Werstener Benefiz-Kalenders sind gezogen. Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke hatte sich am Wochenende am Glühweinstand der Händlerinitiative „Wir in Wersten“ als Glücksfee betätigt und 80 Gewinnlose gezogen. Wer gewonnen hat, kann seinen Preis noch vor Weihnachten abholen.

Es freue sie sehr, wie in Wersten die Stiftung „Mit Herz und Hand“ im Sinne für bedürftige Menschen und soziale Projekte zusammengearbeitet werde. In Zusammenarbeit der Stiftung und dem Stadtteilarchiv der Werstener Jonges wurde ein Wandkalender mit zwölf Vergleichen zwischen historischen und aktuellen Fotomotiven erstellt. Von den 250 Exemplaren des Wandkalenders sind nur noch einige Restexemplare in der „Wersten-Apotheke“, die sich im Einkaufsnebenzentrum nahe Rewe und Aldi befindet, und beim Juwelier Austermann für fünf Euro zu erwerben. Die gezogenen Gewinnnummern sind bereits auf der Homepage und der Instagram-Seite der Stiftung sowie über Aushänge in der Stadtteilbücherei und den Verkaufsstellen veröffentlicht.