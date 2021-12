Früherer Bundesschützenmeister aus Kückhoven verstorben : Trauer um Heinzgerd Dewies

Erkelenz Im Alter von 73 Jahren ist der frühere Bundesschützenmeister gestorben. Weit mehr als ein halbes Jahrhundert prägte das Schützenwesen das Leben von Heinzgerd Dewies.

Heinzgerd Dewies, der frühere Bundesschützenmeister, ist tot. Der Kückhovener starb am 20. Dezember im Alter von 73 Jahren.

Dewies’ Wirken im Schützenwesen begann früh und war familiär begründet. Gerade mal 15 Jahre jung, wurde Dewies Mitglied der heimischen Sebastianusschützen in Kückhoven, deren Brudermeister er im Alter von gerade mal 31 Jahren wurde. Auch auf Ebene des Bezirksverbandes Erkelenz wurde man auf Heinzgerd Dewies aufmerksam. Im Jahr 1987 wurde er so zum Bezirksbundesmeister gewählt. 1997 folgte die Wahl zum Diözesanbundesmeister der Diözese Aachen, womit er Teil des BHDS-Vorstandes wurde. Als Bundesschützenmeister war Dewies von 2005 an für den Dachverband, zu dem rund 1300 Schützenbruderschaften und rund 400.000 Mitglieder zählen, verantwortlich.