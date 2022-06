Ärger in Kaarst-Vorst : Zirkus überrascht Yoga-Kursus

Ärger in Kaarst-Vorst

Der Zirkus Max Renz macht derzeit in Vorst Station – noch bis zum kommenden Wochenende können sich Besucher Vorstellungen ansehen. Foto: Stephan Seeger

Vorst Trotz einer früher Reservierung mussten die Teilnehmer eines Yoga-Kursus nun spontan auf einen anderen Platz ausweichen. Grund ist ein Zirkus-Zelt.

(seeg) Der BTV Vorst bietet auf dem Eustachiusplatz in Vorst montags und donnerstags von 11 bis 12 Uhr einen Yoga-Kursus an. Trainerin Svitlana Myrza zeigt den Teilnehmern dabei Übungen wie den Baum, Hund, Brücke oder den Sonnengruß. Doch zum Start erlebten die Kursteilnehmer jetzt eine Überraschung: Ohne dass sie davon wussten, wurde über das Wochenende ein Zirkus auf dem Platz aufgebaut. Hieß für den Yoga-Kursus: er musste auf eine kleinere Fläche auf dem Eustachiusplatz ausweichen.

Nun finden die Kurse hinter dem Schießstand der St.-Eustachius-Schützenbruderschaft statt. „Der Aufbau des Zirkuszeltes hat uns sehr überrascht, wir wussten davon nichts“, erklärt Norbert Gerards, Sprecher des TV Gut Heil Vorst (BTV), gegenüber unserer Redaktion. „Der Yoga-Kursus ist nicht so präsent, wie er sein sollte, das ist schade“, so Gerards weiter. Auch Axel Volker, Vorsitzender des Stadtsportverbandes, war überrascht. „Es ist extrem ärgerlich, vor allem, da uns niemand Bescheid gesagt hat“, so Volker. Schon seit März sei der Platz für das Angebot reserviert gewesen.