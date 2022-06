Hortus Multiplex : Garten in Vorst für Artenschutz ausgezeichnet

Dagmar Spona sitzt in ihrem prämierten Garten in Vorst. Foto: Birgit Haude

Vorst Der Garten von Dagmar Spona aus Vorst ist nun von der Bundeskampagne „Tausende Gärten, tausende Arten“ mit der Silber-Medaille ausgezeichnet worden. Spona baute den Garten in den vergangenen Jahren als Hortus Multiplex auf.

Das Insekten- und Artensterben und die Folgen des Klimawandels sind in aller Munde. Eine Möglichkeit, den Kampf dagegen aufzunehmen und das persönliche Leben nachhaltiger zu gestalten, ist das Hortuskonzept. „Was ich an diesem Konzept besonders überzeugend finde ist, dass damit viele Interessen abgedeckt werden“ erklärt Dagmar Spona, deren Garten jüngst mit der „Silber“-Medaille von der Bundeskampagne „Tausende Gärten Tausende Arten“ ausgezeichnet wurde.

Das Motto des Hortusnetzwerks „Vielfalt, Schönheit, Nutzen“ bringe dies einprägsam auf den Punkt. Ein Hortus ist ein Garten nach dem Drei-Zonen-Modell von Markus Gastl, bei dem in zwei Zonen des Gartens aktiver Naturschutz und Förderung der Insektenvielfalt betrieben und in der dritten Zone Gemüse, Obst und Kräuter unter Verwendung nachhaltiger Methoden der Permakultur angebaut wird. Dagmar Spona baute in den vergangenen Jahren den Hortus Multiplex in Vorst auf.