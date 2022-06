Mit dem 188. Schuss am Ziel : Lars Witte wird neuer König der Schützen in Büttgen

Lars Witte wird neuer König der Schützen in Büttgen

Mit dem 188. Schuss am Ziel

Büttgen Er kam, sah und bis er siegte, dauerte es etwas – doch nach 188 Schüssen fiel der Vogel endlich von der Stange, und Lars Witte konnte jubeln.

Der 25-Jährige, der beim Rhein-Kreis arbeitet und Vorsitzender der CDU in Büttgen ist, war erst am Dienstag offiziell in den Jägerzug „Les Pedaleurs“ eingetreten. Die Tage zuvor war er dort als Gast mitmarschiert. Und genauso spontan entschied Witte sich dann, auf den Königsvogel zu zielen.