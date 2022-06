Mehr als 1000 Mitglieder in Kaarst : Jugendverbände werden mit 13.410 Euro gefördert

Bei der Zukunftswerkstatt Holzbüttgen konnten Kinder und Jugendliche kürzlich ihre Ideen für den Ortsteil Holzbüttgen vorbringen. Foto: NE/Andreas Woitschützke

Kaarst Die Anzahl der Mitglieder in den einzelnen Kaarster Jugendorganisationen ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Das wurde im Jugendhilfeausschuss am Mittwoch erklärt. Im Jahr 2021 waren es noch 984 Mitglieder, in diesem Jahr wurde mit 1021 Mitgliedern die 1000er Marke geknackt.

Den größten Jugendverband stellt die evangelische Kirche mit 420 Mitgliedern. Dahinter reihen sich die Jungschützen Vorst (131), die DLRG-Jugend (129) und die Pfadfinderschaft Kaarst (116) ein. Die KjG Holzbüttgen (78), die Jungschützen Holzbüttgen (65), die Jugendfeuerwehr (48) und die Jungschützen Büttgen (34) ergänzen die Jugendverbände. Jeder Verband erhält als Förderung einen Sockelbetrag von 400 Euro pro Monat, für jedes angemeldete Mitglied gibt es weitere neun Euro von der Stadt dazu. Außerdem gibt es für den Stadtjugendring – also alle Jugendverbände zusammen – einen Zuschuss in Höhe von einem Euro pro Mitglied. Für das Jahr 2022 sind das demnach 1021 Euro. Insgesamt wird die Jugendarbeit in Kaarst somit in diesem Jahr mit 13.410 Euro gefördert.