Georg-Büchner-Gymnasium in Vorst : Schüler präsentieren Erweiterungsprojekte

Die 13 Jahre alte Pia hat sich dem Thema „Frauen in der Politik“ gewidmet und unter anderem Vergleiche zu anderen Ländern gezogen. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Vorst Am Georg-Büchner-Gymnasium in Vorst haben leistungsstarke Schüler Ergebnisse zu unterschiedlichen Themen vorgestellt. Die 13-jährige Pia beispielsweise erklärte die Rolle von Frauen in der Politik.

Von Elisabeth Keldenich

Endlich konnten besonders leistungsstarke Schüler des Georg-Bücher-Gymnasiums (GBG) wieder die Ergebnisse ihrer Erweiterungsprojekte in Präsenz vorstellen. Zu Beginn begrüßte Organisatorin und Studienrätin Jasmin Drespa alle Anwesenden per Videoschalte, denn sie befand sich in Corona-Quarantäne. „Es ist toll, was ihr auf die Beine gestellt habt“, lobte sie ihre Schützlinge.

Schulleiter Volker Werker „übersetzte“ anschließend die akustisch etwas schlecht zu verstehende Begrüßung: Die Projekte seien eine „Doppelbelastung“ für die Teilnehmer gewesen, da sie neben dem normalen Schulalltag bewältigt werden mussten. Das ging nicht ohne Selbstorganisation und Begleitung durch Mentoren.

Doch gerade leistungsstarke Schüler benötigen auch Herausforderungen und diese erwiesen sich mehr als gelungen. Anders als in den Vorjahren wurden die Ergebnisse nicht gemeinsam in der Aula, sondern in den Räumen des Oberstufentraktes vorgestellt.

Die breit gefächerten Themen überraschten wieder: Mentaler Druck im Sport, Radio früher und heute, Flucht und Anreise aus der DDR, das Leben der Schildkröten, Schmerz, Hunger, Fotografie, Todesstrafe in den USA, die Gebrüder Grimm oder das Great Barrier Reef – die Bandbreite der fünfzehnminütigen Vorträge beeindruckte die zahlreich erschienen Eltern, Großeltern und Geschwister.

Pia (13) aus der siebten Klasse befasste sich mit „Frauen in der Politik – warum haben sie es so schwer?“ Anhand vieler Quellen zeigte sie anhand eines geschichtlichen Abrisses, wie sich das Bild der Hausfrau und Mutter hin zur Powerfrau wandelte, die politische Verantwortung übernahm. Schlüsselrollen kamen hier Rita Süssmuth und insbesondere Angela Merkel zu. Pia zog einen Vergleich mit Finnland. Dort ist der Frauenanteil in der Politik wesentlich höher.

Fünf Gründe nannte sie für den niedrigeren Anteil in Deutschland: Frauen sind noch nicht so lange politisch aktiv und Wandel braucht Zeit. Zudem mögen Frauen keine Endlosdebatten, sie müssen sich noch immer mehr um Kinder kümmern als Männer, ihr Äußeres und die Privatsphäre stehen im Mittelpunkt und in Entscheidungsprozesse sind sie weniger eingebunden. Pia sah eine Lösung in der Freiwilligkeit der Parteien, Posten gleichwertig mit beiden Geschlechtern zu besetzen. Sie wählte das Thema, weil ihr die Unterrepräsentanz der Frauen in der Politik aufgefallen war.