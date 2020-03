Therapie-Praxen in Kaarst : Patienten sagen aus Angst vor Corona ab

Kaarst Zwar dürfen Physiotherapie-, Ergotherapie- und Logopädie-Praxen immer noch Patienten behandeln, doch viele sagen aus Angst vor dem Coronavirus ihre Termine ab. Die selbstständigen Praxisinhaber in Kaarst sorgen sich um ihre Existenz.

In einem Brief an Gesundheitsminister Jens Spahn schildert Gisela Waldschmidt, seit 39 Jahren selbstständige Inhaberin einer Praxis für Ergotherapie und Logopädie, ihre schwierige Situation. „Ich bin in Sorge um meine wirtschaftliche Existenz“, schreibt sie in dem Brief, der unserer Redaktion vorliegt. Ihre Patienten sagen Termine aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Corinavirus ab, Schulen und Kindergärten haben geschlossen und Pflegeheime lassen Therapeuten nicht mehr rein. Außerdem wüssten viele Patienten gar nicht, dass die Praxis weiter geöffnet hat. „Rund 70 Prozent der Patienten kommen nicht mehr“, sagt Waldschmidt unserer Redaktion. Die Logopädin hat Kurzarbeit angemeldet und kann ihre Praxis bis Ende April aufrecht erhalten – wenn sich die Lage nicht verbessert. „Meine Praxiseinnahmen brechen massiv ein, während meine Ausgaben weiterlaufen. Den Verlust der verlorenen Einnahmen werde ich nicht auffangen können“, schreibt sie in dem Brief an den Minister weiter: „Ich bitte Sie daher dringend, meine Einnahmeausfälle zu kompensieren.“