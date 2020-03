Kaum Patienten wegen Corona : Physiotherapeuten und Logopäden fordern finanzielle Hilfe

Düsseldorf Die Auswirkungen der Corona-Krise trifft auch Gesundheits-Bereiche, die mit der unmittelbaren Virusbekämpfung nichts zu tun haben: Wegen ausbleibender Patienten fordern Logopäden, Physio-, und Ergotherapeuten, im Rettungsschirm der Politik berücksichtigt zu werden.

Auch fordern sie finanzielle Soforthilfen von der Gesetzlichen Krankenversicherung in Form von Ausgleichszahlungen. „Wenn wir keine Leistung erbringen können, entstehen den Krankenkassen keine Kosten“, so die die Therapeuten.

Auch das Bundesgesundheitsministerium räumte ein, dass es „in weniger dringenden Fällen“ vermutlich zu Terminabsagen von Patienten und damit zu Einkommensausfällen in Heilmittelpraxen kommen werde. „In diesen Fällen können die Praxisinhaber wie die Inhaber anderer Betriebe auch das von der Bundesregierung beschlossene Maßnahmenbündel nutzen“, sagte ein Ministeriumssprecher und verwies auf die Empfehlung des Spitzenverbands der Krankenkassen gemeinsam mit den Kassenverbänden: „Diese sieht unter anderem vor, dass für die Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie mit Ausnahme der Schlucktherapie, die Ergotherapie sowie für bestimmte Maßnahmen in der Physiotherapie eine Videobehandlung möglich ist.“

Für einzelne Praxen geht es bereits jetzt um die Existenz: Von einem Tag auf den anderen ist die Hälfte der Arbeit von Logopädin Linda Felgentreu und ihrem Praxisteam in Issum weggebrochen. „Die Corona-Krise hat uns sehr schnell erreicht, im Prinzip sofort, als alle Schulen und Kitas geschlossen haben“, erzählt Felgentreu. Vormittags behandelt das Praxisteam normalerweise in Schulen, Kindertagessstätten und Fördereinrichtungen für Menschen mit Behinderung. Diese Termine und die damit verbundenen Einnahmen fallen aus. In der vergangenen Woche hat die Praxis insgesamt 18 Patienten behandelt – in Corona-freien Zeiten wären es 116 gewesen.