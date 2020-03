Einrichtung in Kaarst : Kunstcafé Einblick bittet um finanzielle Hilfe

Kaarst Brigitte Albrecht bittet in den sozialen Netzwerken um Spenden. Ohne Geld reicht es noch für einen Monat. Danach aber wird es eng.

Das Kunstcafé Einblick war eine der ersten Einrichtungen in Kaarst, die im Zuge der Corona-Krise schließen musste. Seit dem 15. März sind die Türen des Cafés an der Alten Heerstraße geschlossen, doch schon vorher gab es verkürzte Öffnungszeiten. Die Mitarbeiter, von denen viele eine Schwerbehinderung haben, mussten unverzüglich zu Hause bleiben, da sie zur Risikogruppe gehören. Brigitte Albrecht hat ihre Mitarbeiter vorübergehend in Kurzarbeit geschickt. Doch wie es weitergehen soll, weiß die 70-Jährige nicht. „Wir sind ganz schön in Bedrängnis geraten“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion.