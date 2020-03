Kaarster Landwirte verzweifeln : Erntehelfer dringend gesucht

Heiner Goetschkes hat im vergangenen Jahr rund 40 Erntehelfer beschäftgt. In diesem Jahr hat er durch das Coronavirus Probleme, verlässliche Arbeitskräfte zu finden. Archiv: woi. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Vorst In den kommenden Wochen brauchen die Kaarster Landwirte dringend Hilfe bei der Ernte. Doch die Arbeitskräfte aus Polen und Rumänien dürfen wegen der Corona-Krise nicht einreisen. Und es gibt weitere Probleme bei der Suche.

Von Rudolf Barnholt

Erdbeerbauer Heiner Goetschkes aus Vorst wird langsam aber sicher ungeduldig: „Je nach Witterung werden wir ab Mitte April dringend Erntehelfer benötigen.“ Aufgrund des Coronavirus werden alle Saisonarbeiter und Erntehelfer aus Großbritannien sowie aus den EU-Staaten Bulgarien, Rumänien, Polen und Österreich an den Grenzen abgewiesen. Das hat das Bundesinnenministerium am Mittwoch bis auf weiteres entschieden. Die Erntehelfer dürfen nicht nach Deutschland, obwohl sie eine Bescheinigung haben, dass sie hier dringend gebraucht werden. Heiner Goetschkes hält nicht viel von den Plänen der Bundesregierung, arbeitslosen Kellnern Erdbeeren pflücken und Spargel stechen zu lassen: „Die Deutschen kriegt man nicht dazu, auf dem Feld zu arbeiten.“ Die Arbeit an frischer Luft und bei Sonnenschein, der den Besuch im Solarium überflüssig macht, sei bereits vor Jahren, als Arbeitslose zum Pflücken eingestellt worden waren, nicht auf große Resonanz gestoßen.

Info Ministerium beschließt Einreiseverbot Einreiseverbot Das Bundesinnenministerium hat am Mittwoch bis auf weiteres ein Einreiseverbot für Saisonarbeiter nd Erntehelfer angeordnet. Die Regelung gelte für die Einreise aus Drittstaaten, aus Großbritannien, für EU-Staaten wie Bulgarien und Rumänien sowie für Staaten wie Polen oder Österreich. Hunderttausende Menschen sind betroffen.

Im vergangenen Jahr hat Heiner Goetschkes knapp 40 Erntehelfer beschäftigt. Er weiß, dass ihm nicht nur das Coronavirus die Suche nach zuverlässigen Helfern erschwert: „In Polen sind die Löhne in den letzten Jahren gestiegen, sodass die Arbeit im Ausland, fern von der Familie, nicht mehr so lukrativ ist.“ Und wenn die Früchte schließlich gepflückt sind, stellt sich Goetschkes die Frage, wer sie denn kaufen soll angesichts der schwierigen Lage. Mit den Polen und Rumänen war der Erdbeerbauer in den vergangenen Jahren immer zufrieden gewesen – besonders zuverlässig seien diejenigen gewesen, die zu Hause eine Familie zu versorgen haben. „Mit jungen Leuten habe ich eher schlechte Erfahrungen gemacht. Nachdem sie einiges an Geld verdient hatten, wollten sie lieber die Düsseldorfer Kö und den Kölner Dom sehen“, erinnert sich der 53-Jährige. Sechs Rumänen arbeiten derzeit bei Heiner Goetschkes. Der wünscht sich, dass das Arbeitsschutzgesetz gelockert wird, damit der einzelne Erntehelfer mehr Stunden am Tag arbeiten darf. Positiv wäre auch, wenn die Arbeitserlaubnis nicht auf 90 Tage begrenzt würde. Möglich sei auch, mehr Ackerflächen zum Selbstpflücken zur Verfügung zu stellen. Ein Allheilmittel sei das aber nicht, weil viele Kunden nicht pflücken wollten oder – beispielsweise aus Altersgründen – nicht könnten.