Familie Alberty aus Kaarst : 60 Jahre Ehe und acht Urenkel

Kaarst Wenn auf ein Paar das Sprichwort „Jung gefreit, nie gereut“ zutrifft, dann auf Irmgard (78) und Hermann-Josef (79) Alberty: Das jugendlich wirkende Paar feiert am 25. März mit der Diamanthochzeit das 60-jährige Ehejubiläum.

Das junge Paar lebte zunächst in der Wohnung von Irmgards Mutter in einem Zimmer und baute sich fleißig sein Leben auf: Hermann-Josef durchlief eine Ausbildung in der Brauerei Frankenheim und war anschließend bis zur Rente bei Garzweiler tätig, während Irmgard als Haushälterin zum Lebensunterhalt beitrug. Ihre inzwischen geborene Tochter wurde derweil von der Oma versorgt. Nach vielen Umzügen landete die junge Familie in Kaarst und 1966 wurde die zweite Tochter geboren. Seit 1985 lebt die Familie im eigenen Haus an der Kleinsiepstraße und freut sich inzwischen über sechs Enkel und sieben Urenkel – der achte wird für Ende des Monats erwartet. Die ältere Tochter wohnt im Haus, die anderen Familienmitglieder in der Nähe. „Alle um uns herum, das genießen wir“, sagt das Ehepaar Alberty und freut sich schon auf den nächsten Spaziergang mit den Urenkeln.