Kaarster Ehepaar feiert Goldhochzeit : Alles begann in New York City

Kaarst Ute und Peter Kotzian feiern Goldhochzeit. Ihr Lebensweg begann in den USA.

Die gebürtige Bonnerin Ute Piepenbring absolvierte nach dem Abitur eine Banklehre und brach das Studium der Volkswirtschaftslehre ab, um als Trainee 1966 für zwei Jahre in einer New Yorker Bank zu arbeiten. Zeitgleich war auch Peter Kotzian dort – der Bremer nutzte ebenfalls nach einer Schiffsmakler-Lehre die Möglichkeit, als Trainee in einer Reederei tätig zu sein. Am Ende der Zeit suchte Ute gemeinsam mit zwei anderen Reisebegeisterten noch weitere Interessierte für einen Trip zur „Traumstraße der Welt“ von Kanada über Mexiko bis nach Kolumbien, Rio und Chile – diesen Aufruf las Peter und war sofort dabei. Während der einjährigen Reise habe es aber noch nicht gefunkt, versichern beide. Erst nach der Rückkehr 1969 in Deutschland wollten sie sich eine Chance geben, sich auch unter „normalen“ Umständen kennenzulernen. Peter fand eine Anstellung in Düsseldorf, Ute ebenfalls – und nun sprang der Funke tatsächlich über und am 24. März 1970 wurde in Bonn standesamtlich geheiratet. Seit diesem Jahr wohnt das Paar auch in Kaarst. 1973 komplettierte Sohn Ingo die Familie und Ute Kotzian widmete sich fortan ganz der Erziehung ihres Sohnes. Das tat sie aus voller Überzeugung. Nebenbei unterstützte sie die Elternarbeit in Kindergarten und Schule.