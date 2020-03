Mahnwache in Radevormwald : Landwirte protestieren vor Aldi-Lager

Radevormwald 250 Bauern haben mit einer Mahnwache ihren Ärger über die drohende Senkung der Milchpreise öffentlich gemacht.

In der Nacht zu Montag haben mehrere hundert Landwirte vor dem Aldi-Zentrallager an der Bundesstraße 229 in Radevormwald mit einer Aktion gegen die Preispolitik des Discounters bei Milch protestiert. Aldi Nord und Aldi Süd hatten jüngst angekündigt, Preise für Milchwaren durch die Konzentration der Nachfrage senken zu wollen.

Protest in Radevormwald : Hunderte Landwirte demonstrieren vor Aldi-Lagern in NRW

Holger Gesenberg, Ortslandwirt in Radevormwald, war in der Nacht auf Montag zwar nicht persönlich vor Ort, kennt die Sorgen seiner Kollegen jedoch gut. „Es stehen derzeit wieder Verhandlungen über die Preise an, und den Landwirten wurde mitgeteilt, dass der Liter künftig einen Cent weniger kosten soll. Am Ende kämen dann bei uns zwei Cent weniger an“, schilderte Gesenberg die Situation im Gespräch mit unserer Redaktion. Ein Grund für diese neue Preispolitik sei, dass Aldi Nord und Aldi Süd nun die Milch zusammen einkaufen. Auch das Coronavirus sei als ein Grund für die geplante Preissenkung genannt worden. Ein Radevormwalder Teilnehmer der Versammlung, der seinen Namen nicht in der Zeitung sehen möchte, berichtet: „Es waren eigentlich keine Proteste in dem Sinne, es war eine Mahnwache.“ Die Fahrzeuge von Aldi seien auch nicht blockiert worden, hätten nach einem Stopp auf das Gelände und auch wieder rausfahren können.