Kontrollen in Kaarst : Bürger halten sich an Kontaktsperre

Bürger halten sich an Kontaktsperre

Kontrollen in Kaarst

Kaarst Das Kaarster Ordnungsamt hat in der Innenstadt die Kontaktsperre kontrolliert. Bußgelder wurden nicht verhängt, weil die meisten Bürger sich dran halten.

Martina Wiescholleck und Christian Heinen patrouillieren an rund um den Stadtpark. Vereinzelte Spaziergänger, ein Pärchen am Ufer des Stadtsees, kleine Familien: Verstöße gegen die Kontaktsperre sehen anders aus. „Wir haben aber auch schon am Wochenende gesehen, dass die Gruppen weniger und kleiner werden. Der Ernst der Lage scheint sich langsamin den Köpfen festzusetzen. Bußgelder mussten wir noch keine verhängen“, sagt Wiescholleck.