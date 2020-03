Fakten & Hintergrund : Landwirte brauchen Hilfskräfte

Willich Geschlossene Grenzen und Reiseverbote – das trifft auch die Landwirte am Niederrhein. Sie wissen nicht, wie sie die notwendigen Erntehelfer aus Osteuropa bekommen können.

Die Reisebeschränkungen innerhalb Europas führen auch für die Landwirtschaft in der Region zu Problemen. Eigentlich steht die Spargelsaison am Niederrhein – begünstigt durch den warmen Winter und die momentane Wärme von 19 Grad am Montagnachmittag – in den Startlöchern. Trotzdem kann zum Beispiel Hans-Michael Meyer vom Spargelhof Meyer in Schiefbahn nicht einfach die Ernte starten – er weiß nicht, wie er über die Erntehelfer aus Osteuropa verfügen kann, die in den Vorjahren die Erntearbeit auf den Feldern erledigt haben.