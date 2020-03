Idee von Kaarster Unternehmern : Eine Aufkleber-Länge Abstand

Kaarst Zwei Unternehmer entwickeln Abstands-Aufkleber. Die Nachfrage ist enorm.

Viele Unternehmer leiden in der Corona-Krise unter Schließungen und sind in ihrer Existenz bedroht. Michael Richter (28) und Tobias Winkels (31) nahmen in der Krise eine Idee aus Dänemark auf: Abstands-Aufkleber für Supermärkte, Apotheken, Tankstellen oder Baumärkte. „Die Idee hat uns ein Facebook-User gegeben. Dieser postete ein Bild aus einem dänischen Supermarkt, und wir haben dann gesagt: das machen wir auch“, sagt Michael Richter. Zuerst wurden die Aufkleber im Rewe-Supermarkt an der Neusser Straße getestet. Die Reaktionen waren so gut, dass die roten Aufkleber mittlerweile in Shell-Tankstellen, Apotheken und sogar Arztpraxen auf dem Boden kleben. Mittlerweile wurden mehr als 200 Aufkleber produziert – allerdings auch schon von anderen Anbietern kopiert. Doch Richter ist sich sicher, dass seine Aufkleber die beste Qualität haben. Das Besondere daran: Sie verfügen über Schutzlaminat und sind kratzfest. „Da kann man auch mit einem Alkohol-Reiniger ran gehen, das hält ohne Probleme drei bis vier Jahre“, verspricht der Unternehmer.