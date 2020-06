Kaarst im 20. Jahrhundert : Stadtgeschichte wird wissenschaftlich aufgearbeitet

Kaarst Der Kulturausschuss hat am Dienstag einstimmig den Beschluss gefasst, die Stadtgeschichte des 20. Jahrhunderts im Gebiet der heutigen Stadt Kaarst wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen. Dafür sollen für die Jahre 2021 bis 2023 insgesamt rund 180.000 Euro in die Haushalte eingestellt werden.

Am Ende soll das Ergebnis der Recherchen in Buchform präsentiert werden. Die Verwaltung hatte zu verstehen gegeben, dass das 1987 erschienene Werk über die Geschichte der Stadt Kaarst von Hans Georg Kirchhoff lückenhaft sei. Das künftige Projekt soll „die dunkelste Epoche der Kaarster Stadtgeschichte“ beleuchten. Es bildet auch die verlässliche Grundlage für ein angemessenes und zeitgemäßes Gedenken an die Kaarster Opfer der nationalsozialistischen Herrschaft und des Zweiten Weltkrieges. Gesucht wird eine unabhängige Historiker-Persönlichkeit, die auch Informationen zusammentragen soll über jüdisches Leben in Büttgen.